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У Франції побудували перший катер для охорони морських кордонів України

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Четвер 09 грудня 2021 18:45
У Франції побудували перший катер для охорони морських кордонів України Фото: побудований для України катер (mvs.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 9 грудня, у Франції спустили на воду перший катер, побудований для України. Він буде задіяний для охорони морських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС.

Повідомляється, що зараз завершуються налагодження та підготовка обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні після ходових випробувань очікується прибуття нового катера до України.

Як заявив посол України у Франції Вадим Омельченко, в рамках контракту з французькою стороною 5 з 20 катерів будуть побудовані на українських потужностях в Миколаєві.

А заступник начальника управління організації Морської охорони Владислав Шмальов підкреслив, що новий катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). За його словами, найближчим часом до Франції прибудуть українські моряки-прикордонники, які навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

Нагадаємо, раніше очікувалося, що Франція розпочне постачання патрульних катерів для України наприкінці 2021 року.

Україна залучила на будівництво 20 катерів кредит у сумі майже 850 млн гривень.

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