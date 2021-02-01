ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Франція розпочне поставки патрульних катерів для України в кінці 2021

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 11:59
Франція розпочне поставки патрульних катерів для України в кінці 2021
Фото: посол Франції в Україні Етьєн де Понсен (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Франція наприкінці 2021 року розпочне поставки патрульних катерів для України. Катери виробляє компанія OCEA.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За його словами, цей проект вартістю 136 млн євро отримує фінансову підтримку уряду Франції за рахунок кредиту казначейства та інвестиційного банку Bpi France. Посол зазначив, що мова йде про 20 патрульних катерів завдовжки 32 метри.

"Вони привнесуть новий елемент безпеки в Україну, тому що вони підходять для патрулювання та на річках, і на морі", - додав де Понсен.

Нагадаємо, минулого року було ратифіковано договір з Францією про морську безпеку України. Згідно з ним, в рамках проекту зі створення Системи охорони морських кордонів України буде закуплено 20 катерів орієнтовною вартістю 4,4 млрд гривень. При цьому п'ять катерів мають побудовати на суднобудівних заводах у Миколаєві.

Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну до кінця I півріччя 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Франціяпоставкикатер

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся