У Франції поїзд зійшов з рейок, десятки постраждалих

У Франції зійшов з рейок швидкісний потяг TGV Страсбург-Париж, в результаті чого постраждала 21 людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Europe1.

Як наголошується, електротяг і кілька вагонів поїзда на повному ходу зійшли з рейок, але зберегли вертикальне положення. Всього в поїзді було 300 осіб. За попередньою причиною, аварія сталася через осідання ґрунту під залізничним полотном.

Після того, що сталося, залізничне сполучення між Страсбургом і Парижем було тимчасово припинено.

Нагадаємо, в австралійському штаті Вікторія поїзд зійшов з рейок, в результаті загинули як мінімум двоє людей.

Крім того, в Австралії сталося зіткнення двох легкомоторних літаків, в результаті чого загинули 4 людини. За даними управління безпеки цивільної авіації в штаті Вікторія приблизно в 120 км на північ від Мельбурна в небі зіткнулися літак льотної школи Piper Seminole і приватний літак Beechcraft Travel Air.

Раніше повідомлялося, що в американському місті Бетел розбився невеликий літак Piper PA-32 авіакомпанії Yute Air, який прямував з Кіпнука.