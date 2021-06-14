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У Британії відклали зняття COVID-обмежень на місяць

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Лондон, Понеділок 14 червня 2021 20:40
У Британії відклали зняття COVID-обмежень на місяць Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що карантинні обмеження в Британії будуть зняті на місяць пізніше запланованого. Заходи почнуть послаблювати з 19 липня.

Про це повідомляє BBC.

Спочатку планувалося, що заходи будуть скасовані 21 червня. Однак у Британії протягом останніх декількох тижнів число хворих зростає. Також в країні поширюється індійський, більш заразний, штам коронавірусу. Крім того, вчені говорять про початок третьої хвилі пандемії.

"В даний час ми не виконали всі вимоги для зняття локдауну. Зняття обмежень буде перенесено на чотири тижні - на 19 липня", - заявив Джонсон.

При цьому прем'єр Британії впевнений, що зняття обмежень вдруге переносити не будуть.

Нагадаємо, 10 червня у Британії виявили 8125 нових випадків захворювання COVID-19. Це є найвищим показником з лютого цього року.

Крім того, раніше Борис Джонсон закликав лідерів країн G7 провести вакцинація всього населення у світі до кінця 2022 року. За його словами, боротьба з коронавірусом є одним з головних завдань післявоєнної епохи.

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