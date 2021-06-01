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Майже половина жителів Німеччини отримали перше щеплення від коронавірусу

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Вівторок 01 червня 2021 07:59
Майже половина жителів Німеччини отримали перше щеплення від коронавірусу Фото: перше covid-щеплення вже зробили 43% жителів Німеччини (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Німеччині 43% населення отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Це близько 37,75 млн жителів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан на своїй сторінці в Twitter.

43% німців (35,75 млн) отримали як мінімум одну дозу, 17,7% (14,6 млн) користуються повним захистом, зазначив глава МОЗ.

Міністр очікує, що до середини липня вдасться прищепити 90% жителів країни, які захочуть вакцинуватися.

Вакцинація від коронавірусу почалася в Німеччині в кінці грудня.

Раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зламаний".

Нагадавши, Меркель виступила проти того, щоб прирівнювати вакцинованих на коронавірус з тими, у кого негативний тест на COVID-19. За її словами, захист у вакцинованих вищий.

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