Майже половина жителів Німеччини отримали перше щеплення від коронавірусу
Фото: перше covid-щеплення вже зробили 43% жителів Німеччини (Getty Images)
У Німеччині 43% населення отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Це близько 37,75 млн жителів.
43% німців (35,75 млн) отримали як мінімум одну дозу, 17,7% (14,6 млн) користуються повним захистом, зазначив глава МОЗ.
Міністр очікує, що до середини липня вдасться прищепити 90% жителів країни, які захочуть вакцинуватися.
Вакцинація від коронавірусу почалася в Німеччині в кінці грудня.
Раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зламаний".
Нагадавши, Меркель виступила проти того, щоб прирівнювати вакцинованих на коронавірус з тими, у кого негативний тест на COVID-19. За її словами, захист у вакцинованих вищий.