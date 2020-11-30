У Франції перепишуть закон про фото з поліцейськими, який спровокував протести

Фото: французька поліція (flickr.com/ncbob)

Французький уряд вирішив переписати частину суперечливого законопроекту, який передбачає заборону поширювати фотографії з поліцейськими. Таке рішення ухвалили на тлі нещодавніх масових протестів у країні.

Про це повідомляє телеканал Euronews.

Стаття, яка є частиною закону про глобальну безпеку, прирівнює до правопорушення фотографування та ідентифікацію правоохоронців в Інтернеті, якщо це має на меті заподіяння шкоди. Однак в суспільстві вважають, що ця стаття дозволить поліції діяти безкарно.

Через масові протести французький уряд запропонує "повністю переписаний" текст скандальної статті.

"Ми знаємо, що сумніви все ще зберігаються. Ми повинні розвіяти ці сумніви", - цитує телеканал заяву лідера президентської партії LREM Крістофа Кастанера.

Нагадаємо, цими вихідними у Франції пройшли масові антиурядові протести через скандальний законопроект щодо фотографування поліцейських. В районі площі Бастилії між протестувальниками та поліцією сталися сутички, в ході яких проти демонстрантів застосували водомети.

Як писало РБК-Україна, в результаті сутичок під час протестів у Франції постраждали 37 поліцейських.