Безконтактна посадка та онлайн-реєстрація: нові правила для польотів

Внутрішні авіарейси відновляться вже 5 червня
Вже з 5 червня в Україні буде відновлено внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня планують дозволити міжнародні рейси. В Державній авіаслужбі назвали вимоги для польотів під час карантину.
Про це повідомляє Украерорух на сторінці у Facebook.
Так, авіаційна служба ухвалила рішення про встановлення таких вимог до польотів під час карантину:
Крім того, в Державіаслужбі рекомендують:
Нагадаємо, 5 червня в Україні відновлюються внутрішні перельоти, вже стали відомі напрямки рейсів.
Крім того, нові правила роботи опублікував міжнародний аеропорт "Бориспіль".
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Автор: Дмитро Левицький