Безконтактна посадка та онлайн-реєстрація: нові правила для польотів

Фото: аеропорт "Бориспіль" (РБК-Україна)

Внутрішні авіарейси відновляться вже 5 червня

Вже з 5 червня в Україні буде відновлено внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня планують дозволити міжнародні рейси. В Державній авіаслужбі назвали вимоги для польотів під час карантину.

Про це повідомляє Украерорух на сторінці у Facebook.

Так, авіаційна служба ухвалила рішення про встановлення таких вимог до польотів під час карантину:

запровадження електронної реєстрації на рейс та безконтактної посадки;

обов'язковий масковий режим для персоналу та пасажирів в аеропорту;

персонал має користуватися рукавичками;

заходи для запобігання черг;

дотримання дистанції у 1,5 метра між людьми;

посилені гігієнічні процедури та прибирання;

максимально обмежений доступ пасажирів до терміналів аеропорту.

Крім того, в Державіаслужбі рекомендують:

для доставки пасажирів до літаків збільшити кількість автобусів;

перевіряти температуру пасажирів, які відлітають та прибувають.

Нагадаємо, 5 червня в Україні відновлюються внутрішні перельоти, вже стали відомі напрямки рейсів.

Крім того, нові правила роботи опублікував міжнародний аеропорт "Бориспіль".

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Автор: Дмитро Левицький