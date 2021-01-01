У Франції оштрафували 6,6 тисяч осіб за порушення карантину Новий рік

У Франції в новорічну ніч оштрафували 6 650 чоловік. Всі вони порушили комендантську годину.

Про це повідомляє BFM TV.

З 20:00 31 грудня до 6:00 1 січня поліція провела 45,4 тисячі перевірок і 6,6 тисяч осіб не назвали поважну причину виходу на вулицю в цей період. Суми штрафів не названі, але у Франції за перше порушення комендантської години штрафують на 135 євро. У разі повторного порушення сума може зрости до 3750 євро.

Також у новорічну ніч затримали 682 людини за різні правопорушення, 407 з них відправлені під варту. Крім цього, були зафіксовані випадки агресивної поведінки громадян стосовно правоохоронців, в результаті якого постраждали 25 поліцейських і жандармів.

Раніше повідомлялося, що у комуні Льерон влаштували вечірку за участю двох тисяч чоловік. При спробі розгону сталися сутички з поліцейськими. Правоохоронцям довелося відступити і контролювати підступи до місця проведення заходу в очікуванні підкріплення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра не виключив введення третього локдауну в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Зараз навантаження на систему охорони здоров'я Франції залишається високою.