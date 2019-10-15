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США вийшли з сирійського міста Манбидж після входу туди урядової армії

Новини » В світі    15.10.2019 - 16:07
США вийшли з сирійського міста Манбидж після входу туди урядової армії
Ілюстративне фото (Gary Williams/Getty Images)

Сирийския армія, в свою чергу, увійшла в місто

У вівторок, 15 жовтня, коаліція, очолювана США, заявила, що її війська покинули сирійське місто Манбидж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято після того, як державні ЗМІ повідомили, що сирійська урядова армія увійшла в місто.

"Американські війська здійснюють виведення військ з північно-східної Сирії. Ми поза Манбиджом", - заявив представник американської армії в Сирії Майлс Кэггинс.

Також повідомлялося, що сирійська урядова армія встановила повний контроль над Манбиджом і прилеглими населеними пунктами.

Манбидж - велике місто на півночі Сирії в провінції Алеппо, до останнього часу його патрулювали американські війська, а контролювали курди.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони" біля своїх кордонів. Турецьке керівництво зацікавлене у створенні на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону, де в разі успіху планується розмістити 2 млн сирійських біженців з Туреччини.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини. Також він подзвонив турецькому лідеру і зажадав негайно припинити вогонь у Сирії. Крім того, в США обговорюють вивезення ядерної зброї з Сирії.

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