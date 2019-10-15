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У Німеччині розкритикували Трампа за санкції проти Туреччини

Новини » В світі    15.10.2019 - 16:15
У Німеччині розкритикували Трампа за санкції проти Туреччини
Фото: Олаф Шольц (spd.de)

Шольц вважає, що ЄС і США повинні діяти спільно в питанні санкцій

Віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував президента США Дональда Трампа за введення санкцій проти Туреччини без узгодження з Європейським союзом. Про це повідомляє Reuters.

За словами Шольца, ЄС і США повинні діяти спільно в питанні протистояння військової операції Туреччини в Сирії.

"Вкрай важливо, щоб ми координували свої дії на міжнародному рівні, і це найважливіше у цій ситуації. Це також відноситься і до Європейського Союзу", - заявив Шольц.

Також він зазначив, що військова ескалація в Сирії повинна бути припинена. Незважаючи на це, Німеччина поки не буде відмовлятися від експорту зброї в Туреччину.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввечері 14 жовтня оголосив про введення санкцій проти Туреччини за проведення військової операції в Сирії. Санкції стосуються діючих і колишніх турецьких чиновників. Також були збільшені тарифи на імпорт сталі з Туреччини на 50 відсотків і припинені переговори про торгівлю з Анкарою. Пізніше Трамп провів телефонну розмову з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом, під час якого закликав припинити вогонь у Сирії.

Також повідомлялося, що Великобританія планує обмежити поставки зброї до Туреччини.

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