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У Франції призначений новий прем'єр-міністр

Новини » Політика     03.07.2020 - 14:14
У Франції призначений новий прем'єр-міністр
Фото: Жан Кастекс (leparisien fr)

Чиновник координував вихід Франції з коронакризи

Президент Франції Еммануель Макрон призначив нового прем'єр-міністра країни. Ним став Жан Кастекс, який раніше координував французьку стратегію виходу з коронакризи.

Про це повідомляє AP.

Новому прем'єру Франції 55 років, його називають скромними, але професійним держслужбовцем. Кастекс до цього працював у кількох урядах. Його план поступового виходу Франції з карантину вважається загалом успішним.

Очікується, що будуть замінені якщо не всі, то більшість членів уряду Едуара Філіпа, який пішов з посади прем'єра після консультацій з Макроном. До слова, французький президент високо оцінив "видатну роботу" Філіпа за останні три роки його прем'єрства.

Перестановки в уряді Франції відбуваються через кілька днів після великого програшу партії Макрона "Республіка на марші" на місцевих виборах. Його представники програли в найбільших містах - Ліоні, Марселі і Бордо. У Парижі перемогу здобула діюча мер Анн Ідальго.

Нагадаємо, про відставку Едуара Філіпа з посади прем'єра Франції стало відомо сьогодні вранці.

Ймовірно, Філіп повернеться в портове місто Гавр, де був раніше обраний мером.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Франція
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