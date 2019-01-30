У Франції знайшли можливі уламки зниклого над Ла-Маншем літака

Знайдено подушки крісел літака

Британские следователи заявляют, что, вероятнее всего, подушки кресел самолета, которые были найдены на французском пляже, принадлежат самолету, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Еuronews.

Над Ла-Маншем вечером 21 января исчез легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого находился футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец, Эмилиано Сала. На поиски пропавшего самолета были направлены два спасательных вертолета британской береговой охраны, французские экипажи вертолетов и спасательные лодки. Поисково-спасательной операции мешало ухудшение погодных условий.

После сообщили, что воздушные и морские суда Великобритании и Франции обнаружили плавающие обломки в Ла-Манше.

24 января полиция британского острова Гернси объявила о прекращении поисково-спасательной операции в районе Ла-Манша, где исчез самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала на борту.

Напомним, ранее в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) разбился полицейский вертолет, в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали.