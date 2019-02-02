У Франції почалися нові акції "жовтих жилетів"

Протестуючі мають намір вшанувати постраждалих під час акцій

Во Франции в субботу, 2 февраля, началась новая волна антиправительственных акций "желтых жилетов", которые хотят удержать давление на правительство президента Эммануэла Макрона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Протестующие собираются в Париже почтить "желтых жилетов", которые были ранены во время столкновений с правоохранителями.

По сообщению властей, во время акций протеста с 17 ноября 2018 года около 2000 человек получили ранения. Также известно о 10 погибших во время дорожных инцидентов, которые связаны с действиями "желтых жилетов".

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции полицейским разрешили стрелять на митингах резиновыми снарядами. Государственный совет Франции отклонил требование запретить полицейским использовать гранатометы (LBD), стреляющие резиновыми пулями и снарядами, во время акций "желтых жилетов".

Напомним, в Париже состоялся митинг "красных шарфов" в противовес движению "желтых жилетов". Митинг получил название "красных шарфов", а его сторонники таким образом выступили против насильственных методов участников движения "желтых жилетов".