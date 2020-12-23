У Франції чоловік відкрив вогонь по поліцейським: троє вбитих, один поранений

Фото: поліція Франції (flickr.com)

У Франції поблизу міста Сен-Жюст чоловік відкрив стрілянину по поліцейським. В результаті троє жандармів були вбиті, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє BFMTV.

Інцидент стався близько 2:30 ночі 23 грудня. Поліцейські прибули до одного з будинків на виклик про домашнє насильство. Жандарми намагалися врятувати жінку, яка ховалася від свого чоловіка на даху будинку. В цей час 48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейським. Також він підпалив свій будинок.

У результаті троє правоохоронців загинули, ще один отримав поранення. Зараз його життю нічого не загрожує. Жінку вдалося врятувати. Вона у безпеці.

Як зазначили в поліції, чоловік, що відкрив вогонь по поліцейським, вдалося втекти. Зараз триває операція правоохоронців з пошуку стрілка.

Нагадаємо, нещодавно в Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова. Правоохоронцям вдалося поранити і затримати стрілка, однак той пізніше помер у лікарні.

Також повідомлялося, що на початку листопада в столиці Австрії Відні відбулася стрілянина біля синагоги. В результаті поранення отримав поліцейський.