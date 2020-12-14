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Стрілянина в Нью-Йорку: зловмисник помер у лікарні після пострілу поліції

Нью-Йорк, Понеділок 14 грудня 2020 03:56
Стрілянина в Нью-Йорку: зловмисник помер у лікарні після пострілу поліції
Фото: місце стрілянини в Нью-Йорку (twitter.com/James_J_Marlow)
Автор: Даша Харченко

Зловмисник, який відкрив стрілянину біля собору Іоанна Богослова в Нью-Йорку, помер у лікарні. Його доставили в лікарню після того, як поліція завдала йому поранення, відкривши вогонь у відповідь.

Про це з посиланням на джерело повідомляє CNN.

Зазначається, що він був у критичному стані.

Інцидент стався після різдвяного концерту. Чоловік прийшов з двома пістолетами і вистрілив один раз в повітря. За словами очевидців, він кричав, щоб його застрелила поліція.

Біля місця події перебували три співробітники поліції Нью-Йорка, вони почали стріляти у відповідь і поранили чоловіка в голову.

Крім вогнепальної зброї у зловмисника при собі знайшли сумку з повним балоном бензину, мотузку, дріт і кілька ножів.

Раніше повідомлялося, що 13 грудня увечері в Нью-Йорку невідомий відкрив стрілянину поблизу кафедрального собору Іоанна Богослова.

Нагадаємо, раніше в штаті Вісконсин в торговому центрі Mayfair сталася стрілянина, кілька людей отримали поранення.

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