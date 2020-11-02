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У Відні відбулася стрілянина біля синагоги, є поранений

Відень, Понеділок 02 листопада 2020 22:04
У Відні відбулася стрілянина біля синагоги, є поранений
Фото: пістолет в руках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок ввечері, 2 листопада, в центрі Відня у синагоги сталася стрілянина. В результаті інциденту отримав поранення поліцейський.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

За даними видання, сталася перестрілка. Злочинцеві вдалося втекти. В даний час ведуться його пошуки.

На місці працює група правоохоронців.

Ізраїльська релігійна громада в Австрії закликає єврейських громадян залишатися вдома.

Так само повідомляється, що нападник в центрі Відня підірвав себе і у нього можуть бути спільники, які, імовірно, в бігах.

Нагадаємо, 31 жовтня у Ліоні невідомий стріляв з дробовика в православного священика поблизу грецької церкви. З місця події зловмисник зник, його розшукувала поліція.

Пізніше правоохоронці затримали підозрюваного. На момент затримання у нього не було зброї.

Крім того, днями в Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви.

Крім теракту в Ніцці, у Франції запобігли ще кілька нападів, зокрема, в Авіньйоні, Ліоні та передмісті Парижа. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози, буде посилена охорона шкіл і церков.

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