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Во Франции мужчина с ножом напал на полицейского

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 21:07
Во Франции мужчина с ножом напал на полицейского
Иллюстративное фото (twitter.com Sputnik)

Нападавший был ранен

Во Франции на сотрудника правоохранительных органов неизвестный мужчина напал с ножем, в результате чего полицейский получил ранения в руку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, инцидент произошел в здании жандармерии в коммуне Дьез на востоке страны.

Защищаясь от нападения, полицейский сначала использовал газовый баллончик, а после этого применил огнестрельное оружие.

"Был открыт огонь жандармом в Дьезе в отношении человека, который, как мне сказали, был вооружен ножом", - заявил прокурор Кристьяна Меркури.

Нападавший был ранен, информации о его возможных мотивах не приводится.

Напомним, 2 февраля в центре Гента на западе Бельгии неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате нападения ранения получили два человека. Полицейский патруль открыл огонь по нападавшему и нейтрализовал его, ранив в руку.

Кроме того, в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

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