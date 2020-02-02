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У Бельгії невідомий з ножем напав на перехожих

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 20:07
У Бельгії невідомий з ножем напав на перехожих
Фото: поліція Бельгії (з відкритих джерел)

В результаті нападу поранення отримали дві людини

У центрі Гента на заході Бельгії невідомий напав з ножем на перехожих, в результаті нападу поранення отримали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Het Laatste Niews.

Повідомляється, що поліцейський патруль відкрив вогонь по нападнику і нейтралізував його, поранивши руку.

Злочинець затриманий. За попередньою інформацією один перехожий поранений в живіт, другий - у руку.

Нагадаємо, сьогодні в Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.

За інформацією телеканалу Sky News, можливо на нападникові могло бути справжній вибуховий пристрій або його муляж. Кореспондент телеканалу повідомив, що зловмисник поранив трьох людей. Офіційно ця інформація не підтверджена.

Раніше в Брюсселі (Бельгія) невідомий відкрив вогонь з вікон ресторану з автоматичної зброї. Після стрілянини нападник втік. Постраждалих немає. Очевидці повідомляють, що стрілець мав при собі зброю, схожу на автомат Калашникова. Пізніше поліція знайшла в ресторані три отвори від куль.

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