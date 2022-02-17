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Facebook і Google можуть зобов'язати посилити захист дітей

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Четвер 17 лютого 2022 16:03
Facebook і Google можуть зобов'язати посилити захист дітей Фото: Facebook і Google можуть зобов'язати посилити захист дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сенатори обох партій США представили законопроект, який може зобов'язати онлайн-платформи посилити заходи щодо захисту неповнолітніх. Йдеться, наприклад, про випадки з суїцидом, харчовими розладами або ж пристрастю до наркотичних речовин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Закон про онлайн-безпеку дітей" покликаний серйозно вплинути на політику масштабних онлайн-платформ.

У той же час комітет розглядає справу стосовно досліджень Meta, коли з'ясувалося, що її платформи негативно впливають на неповнолітніх, проте компанія вирішила приховати цей факт.

Згідно із законом, всі компанії будуть мати єдині стандарти, які будуть спрямовані на користувачів мережі молодше 16 років. Йдеться про впровадження ряду захисних інструментів, що дозволить обмежити зібрані дані про них, відключати рекомендації на основі алгоритмів або ж ввести обмеження на доступ до медіа. Більш того, інструменти будуть активовані при створенні акаунтів, а платформам буде заборонено пропонувати їх відключити.

Компанії будуть зобов'язані щорічно публікувати звіт про ризики заподіяння шкоди їх сервісами, які засновані на даних незалежного аудиту.

Так само закон пошириться і на маленькі інтернет-компанії, оскільки "відповідальність - не питання числа людей, які переглядають токсичний контент".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Facebook, вперше за 15 років, змінив назву новинної стрічки.

Також на компанію Meta подав до суду штат Техас через її технології розпізнавання осіб.

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