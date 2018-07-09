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У Франції в магазині стався вибух газу, постраждали 10 людей

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 10:07
Фото: вибух газу у Франції
Фото: вибух газу у Франції

П'ять постраждалих перебувають у критичному стані

У Франції в комуні Кіброн в одному з магазинів стався вибух, у результаті чого постраждали 10 осіб. П'ять осіб перебувають у критичному стані, повідомляє Ouest France.

Як повідомляється, вибух стався сьогодні вночі.

Згідно з даними видання, це був вибух газу.

В результаті події, у будівлі вибито скло.

 

Фото: вибух газу у Франції

В даний час там триває пожежа, понад 100 рятувальників задіяні в ліквідації події.

Нагадаємо, вчора, 8 липня, у Варшаві в результаті витоку токсичних речовин у головному вантажному терміналі аеропорту, постраждали 14 осіб.

Також раніше у Мексиці на фабриці феєрверків стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 19 людей, ще 40 постраждали.

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Теги публікації: Франція, пожежа, постраждалі, взрыв газа, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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