У Франції в магазині стався вибух газу, постраждали 10 людей

П'ять постраждалих перебувають у критичному стані

У Франції в комуні Кіброн в одному з магазинів стався вибух, у результаті чого постраждали 10 осіб. П'ять осіб перебувають у критичному стані, повідомляє Ouest France.

Як повідомляється, вибух стався сьогодні вночі.

Згідно з даними видання, це був вибух газу.

В результаті події, у будівлі вибито скло.

Фото: вибух газу у Франції

В даний час там триває пожежа, понад 100 рятувальників задіяні в ліквідації події.

Нагадаємо, вчора, 8 липня, у Варшаві в результаті витоку токсичних речовин у головному вантажному терміналі аеропорту, постраждали 14 осіб.

Також раніше у Мексиці на фабриці феєрверків стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 19 людей, ще 40 постраждали.