У Франції в магазині стався вибух газу, постраждали 10 людей

П'ять постраждалих перебувають у критичному стані
У Франції в комуні Кіброн в одному з магазинів стався вибух, у результаті чого постраждали 10 осіб. П'ять осіб перебувають у критичному стані, повідомляє Ouest France.
Як повідомляється, вибух стався сьогодні вночі.
Згідно з даними видання, це був вибух газу.
В результаті події, у будівлі вибито скло.
Фото: вибух газу у Франції
Нагадаємо, вчора, 8 липня, у Варшаві в результаті витоку токсичних речовин у головному вантажному терміналі аеропорту, постраждали 14 осіб.
Також раніше у Мексиці на фабриці феєрверків стався вибух, в результаті якого загинули щонайменше 19 людей, ще 40 постраждали.