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Интервью

Во Франции в магазине произошел взрыв газа, пострадали 10 человек

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 10:07
Фото: взрыв газа во Франции
Фото: взрыв газа во Франции

Пять пострадавших находятся в критическом состоянии

Во Франции в коммуне Киброн в одном из магазинов произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 человек. Пять человек находятся в критическом состоянии, сообщает Ouest France.

Как сообщается, взрыв произошел сегодня ночью.

Согласно данным издания, это был взрыв газа.

В результате происшествия, в здании выбиты стекла.

Фото: взрыв газа во Франции
 

В настоящее время там продолжается пожар, более 100 спасателей задействованы в ликвидации происшествия.

Напомним, вчера, 8 июля, в Варшаве в результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале аэропорта, пострадали 14 человек.

Также ранее в Мексике на фабрике фейерверков произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 19 человек, еще 40 пострадали.

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Теги публикации: Франция, пожар, пострадавшие, взрыв газа, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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