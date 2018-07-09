Во Франции в магазине произошел взрыв газа, пострадали 10 человек

Пять пострадавших находятся в критическом состоянии
Во Франции в коммуне Киброн в одном из магазинов произошел взрыв, в результате чего пострадали 10 человек. Пять человек находятся в критическом состоянии, сообщает Ouest France.
Как сообщается, взрыв произошел сегодня ночью.
Согласно данным издания, это был взрыв газа.
В результате происшествия, в здании выбиты стекла.
В настоящее время там продолжается пожар, более 100 спасателей задействованы в ликвидации происшествия.
Напомним, вчера, 8 июля, в Варшаве в результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале аэропорта, пострадали 14 человек.
Также ранее в Мексике на фабрике фейерверков произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 19 человек, еще 40 пострадали.