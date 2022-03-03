У Франції конфіскована яхта російського олігарха Сєчіна
Французькі митники затримали яхту Amore Vero на верфі La Ciotat, яка готувалася до термінового відплиття. Яхта належить російському олігарху Ігорю Сєчіну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Франція конфіскувала розкішну яхту, що належить главі "Роснефти" Ігорю Сєчіну в рамках санкцій Європейського Союзу проти Росії. Amore Vero затримали в середземноморському порту Ла-Сьота, недалеко від Марселя, на Лазурному березі Франції.
За даними французького уряду, яхта належить компанії, основним акціонером якої є глава "Роснефти". Всупереч того, що судну не дозволили покинути порт, воно не було конфісковано державою. Яхта Amore Vero прибула в Ла-Сьота 3 січня і повинна була залишатися в порту до 1 квітня на ремонті.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.