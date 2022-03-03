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Во Франции конфискована яхта российского олигарха Сечина

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Четверг 03 марта 2022 13:16
Во Франции конфискована яхта российского олигарха Сечина Яхта Amore Vero (Фото: ruyachts.com)
Автор: Константин Широкун

Французские таможенники задержали яхту Amore Vero на верфи La Ciotat, которая готовилась к срочному отплытию. Яхта принадлежит российскому олигарху Игорю Сечину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Франция конфисковала роскошную яхту, принадлежащую главе "Роснефти" Игорю Сечину в рамках санкций Европейского союза против России. Amore Vero задержали в средиземноморском порту Ла-Сьота, недалеко от Марселя, на Лазурном берегу Франции.

По данным французского правительства, яхта принадлежит компании, основным акционером которой является глава "Роснефти". Несмотря на то, что судну не позволили покинуть порт, оно не было конфисковано государством. Яхта Amore Vero прибыла в Ла-Сьота 3 января и должна была оставаться в порту до 1 апреля на ремонте.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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