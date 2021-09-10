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На металургійному заводі Франції загорівся резервуар з кислотою: людей просять лишатися вдома

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Франція, П'ятниця 10 вересня 2021 13:23
На металургійному заводі Франції загорівся резервуар з кислотою: людей просять лишатися вдома Фото: на металургійному заводі Франції загорівся резервуар з кислотою (twitter.com/aubertduval)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 вересня на півдні Франції, на металургійному заводі Aubert & Duval, що знаходиться в комуні Памье, спалахнув резервуар з кислотою. Через ризик викиду токсичних відходів у повітря місцевих жителів просять залишатися вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на префектуру департаменту в Twitter.

"Сьогодні вранці в будівлі площею 400 кв. М на території заводу Aubert & Duval в Памье загорівся бак з кислотою. Пожежа охопила всю будівлю, персонал був евакуйований", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту мешканців, які проживають в радіусі 200 м від заводу попросили не залишати свої будинки.

Крім того, інших городян закликали утриматися від поїздок у даний регіон, аби не заважати діям рятувальників.

Також префектура оголосила про закриття всіх виходів зі шкіл, учні поки залишатимуться всередині класів.

Про причини загоряння поки не повідомляють.

Між тим у соцмережах вже оприлюднили відео з місця подій. З кадрів видно, як над заводом підіймається густа чорна хмара диму, автори постів зазначають, що відчули першіння в горлі.

Incendie usine pamiers, restez confiné

Posted by Christine Berge on Friday, September 10, 2021

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