У Франції дев'ять університетів не стали підвищувати вартість навчання для іноземців

Фото: прапор Франції (pixabay.com)

Не будуть підвищувати ціни на освіту 9 з французьких 72 університетів

У Франції 9 з 72 університетів відмовилися підвищувати вартість навчання для студентів з країн-членів Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.

Так, не будуть підвищувати ціни на освіту дев'ять з 72 французьких університетів: Ренн-2, Клермон-Ферран, Екс-Марсель, Анже, Париж-Нантер, Тулуза-2, Ліон-2, Ле Ман та Кан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше 100 ліцеїв заблоковані по всій Франції в рамках антиурядових протестів.

Як відомо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

Як повідомляло РБК-Україна, в Парижі (Франція) 13 затриманим висунули звинувачення в нанесенні збитку Тріумфальній арці під час протестів.