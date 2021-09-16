У Франції дев'ятьох людей затягнуло штормове море

На півдні Франції в водах Середземного моря потонули 9 людей. Хвилі винесли їх на глибину під час купання в шторм.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.
П'ятеро людей потонули в районі міста Еро, ще двоє - біля міста Буш-дю-Рон, і ще двоє загиблих - на пляжі містечка Лекат.
Рятувальники намагалися врятувати 12 людей, яких течія відносила від берега - сімох вдалося витягнути на берег, але п'ятеро потонули.
Зазначимо, Францію накрила повінь 14 вересня. На півдні країни за кілька годин випала двомісячна норма опадів. На вулицях автівки буквально плавали у воді. З них витягли два десятки водіїв.
На ліквідацію наслідків негоди відрядили понад вісім сотень рятувальників.