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Во Франции девять человек затянуло штормовое море

Автор: Анастасия Рокитна

На юге Франции в водах Средиземного моря утонули 9 человек. Волны вынесли их на глубину во время купания в шторм.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Пять человек утонули в районе города Эро, еще двое - возле города Буш-дю-Рон, и еще двое погибших - на пляже городка Лекат.

Спасатели пытались спасти 12 человек, которых течением уносило от берега - семерых удалось вытащить на берег, но пятеро утонули.

Отметим, Францию накрыло наводнение 14 сентября. На юге страны за несколько часов выпала двухмесячная норма осадков. На улицах машины буквально плавали в воде. Из них вытащили два десятка водителей.

На ликвидацию последствий непогоды отправили более восьми сотен спасателей.

Напомним, опубликовано видео наводнения во Франции.

Отметим, в восьми департаментах юга и востока Франции ввели "оранжевый" уровень опасности.

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ФранцияСредиземное море