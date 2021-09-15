На півдні Франції через негоду семеро людей загинули
Фото: На півдні Франції через негоду семеро людей загинули (facebook.com)
На півдні Франції в результаті сильних злив і високих хвиль на морі загинули семеро людей. Загибель людей була викликана різким підвищенням рівня моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
Відзначається, що в Еро потонули п'ять купальщиків. При цьому в регіоні Буш-дю-Рон через високі хвилі загинули ще дві людини.
У департаментах Еро і Гар негода вирує з вівторка - не припиняються зливи, дме сильний вітер.
В результаті на багато годин було припинено рух по автостраді A9, що веде чергу долину Рони в Іспанію. В даний час у восьми департаментах півдня і сходу Франції введений "помаранчевий" рівень небезпеки через можливі повені.
Нагадаємо, у Франції через повінь порушено рух по великих дорогах і магістралях.