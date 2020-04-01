У Франції протестують препарат проти коронавірусу

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Продукт під назвою HEMO2life вже пройшов випробування в США

У Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Про це повідомляє Le Express.

Наголошується, що лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.

На думку вчених, кров морських черв'яків Arenicolaes - це нова надія допомогти серйозних випадків захворювання коронавірусом.

Усім погодився на тестування препарату пацієнтам введуть розчин, призначений для пацієнтів, які страждають гострим респіраторним дистрес-синдромом (ГРДС - загрозливе для життя запальне ураження легенів, - ред.).

Продукт під назвою HEMO2life вже пройшов випробування в Сполучених Штатах на людях з мозковою гіпоксією.

У разі успіху компанія-виробник препарату готова надати 5 тисяч доз розчину і може в короткий проміжок часу провести додатково 15 тисяч доз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року. Зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування.

Зазначимо, на сьогодні у світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу COVID-19.