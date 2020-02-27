У Франції число випадків зараження коронавірусом збільшилося вдвічі

Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

У МОЗ Франції заявили про 38 підтверджених випадків

Міністр соціальних справ і охорони здоров'я Франції Олів'є Віра підтвердив 38 випадків зараження новим типом коронавірусу COVID-19 на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

Нагадаємо, до цього коронавірус був зафіксований у 15 європейських країнах - Північної Македонії, Італії, Німеччині, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Росії, Румунії, Бельгії, Греції, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Крім того, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що за останні два дні кількість заражень коронавірусом COVID-19 за межами Китаю перевищила кількість нових захворювань в самому Китаї.

Ранніше повідомлялося, у Швеції підтвердили п'ять нових випадків зараження китайським коронавірусом COVID-19. Таким чином, загальна кількість інфікованих у країні збільшилася до семи осіб.

Як наголошується, троє людей, що заразилися в Вестра-Геталанде контактували з чоловіком, діагноз якого підтвердився напередодні. Лікарі встановили, що він заразився під час поїздки на північ Італії та з моменту повернення до Швеції контактував приблизно з 40 людьми. Пацієнт в Упсалі заразився під час подорожі до Німеччини, а чоловік, госпіталізований в Стокгольмі - в Ірані.