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У Швеції збільшилася кількість заражених коронавірусом

Новини » В світі     27.02.2020 - 21:25
У Швеції збільшилася кількість заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

Загальна кількість інфікованих збільшилася до семи осіб

У Швеції підтвердили п'ять нових випадків зараження китайським коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Таким чином, загальна кількість інфікованих у країні збільшилася до семи осіб.

"Ще п'ять осіб у Швеції виявилися заражені вірусом COVID-19. Мова йде про трьох пацієнтів у регіоні Вестра-Гьоталанд, одного пацієнта в Упсалі та ще одного - в Стокгольмі", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, троє людей, що заразилися в Вестра-Геталанде контактували з чоловіком, діагноз якого підтвердився напередодні. Лікарі встановили, що він заразився під час поїздки на північ Італії та з моменту повернення до Швеції контактував приблизно з 40 людьми. Пацієнт в Упсалі заразився під час подорожі до Німеччини, а чоловік, госпіталізований в Стокгольмі - в Ірані.

В органах охорони здоров'я Швеції вважають, що ризик виявлення нових випадків в країні є "високим", однак немає безпосередньої загрози широкого поширення коронавіруса у Швеції.

Нагадаємо, до цього коронавірус був зафіксований у 15 європейських країнах - Північної Македонії, Італії, Німеччині, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі, Росії, Румунії, Бельгії, Греції, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Крім того, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що за останні два дні кількість заражень коронавірусом COVID-19 за межами Китаю перевищила кількість нових захворювань в самому Китаї.

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