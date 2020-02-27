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ВООЗ про спалах коронавірусу: це вирішальний момент

Новини » В світі     27.02.2020 - 17:01
ВООЗ про спалах коронавірусу: це вирішальний момент
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

Число заражень COVID-19 за межами Китаю перевищило кількість захворювань у самому Китаї

За останні два дні кількість заражень коронавірусом COVID-19 за межами Китаю перевищила кількість захворювань у самому Китаї. Про це заявив під час брифінгу голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає РБК-Україна.

Станом на 16:00 27 лютого, в 44 країнах зафіксовано 3474 випадки захворювання коронавірусом. Також відомо про 54 смертельні випадки від інфекції.

"Це вирішальний момент. За останні два дні число нових заражень COVID-19 у світі перевищило кількість нових захворювань у самому Китаї", - заявив глава ВООЗ.ВООЗ про спалах коронавірусу: це вирішальний момент

За його словами, за останню добу про перші випадки коронавірусу повідомили 7 країн: Бразилія, Грузія, Греція, Північна Македонія, Пакистан, Норвегія та Румунія.

Гебреісус зазначив, що наслідки епідемії в Ірані, Італії та Південній Кореї, де істотно збільшилося число смертей від вірусу, демонструють, на що здатний коронавірус при недбалому ставленні до нього.

Резюмуючи, глава ВООЗ заявив, що жодна країна на планеті не повинна думати, що її не торкнеться коронавірус.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 14:00 27 лютого у Європі зареєстровано 621 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 з 16 смертельними випадками.

Нагадаємо, РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах Європи.

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