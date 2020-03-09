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Во Франции уже четыре депутата парламента заразились коронавирусом

Новости » В мире     09.03.2020 - 04:37
Во Франции уже четыре депутата парламента заразились коронавирусом
Иллюстративное фото (twitter.com/ChuBailiang)

Кроме депутатов заразились еще два работника Национальной ассамблеи Франции

Четыре депутата и два работника Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Диагноз подтвердился у депутатов Жана-Люка Рейцера и Элизабет Тутю-Пикар. Имена остальных не называются.

В Ассамблее приняты меры для предотвращения распространения вируса.

Все заболевшие депутаты помещены в карантин, медики проверяют людей, контактировавших с ними.

К 9 марта число заболевших COVID-19 во Франции составило 1126 человек, скончались 19 пациентов.

Напомним, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 8 марта составляет 106 161, из них более 9 тысяч зафиксированы в Европе.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на сегодня в Европейском регионе зафиксированы 9358 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в частности, 255 - летальные.

Ранее сообщалось, что в Италии из-за вспышки коронавирус решили закрыть на карантин более 20 провинций. Сейчас в этих провинциях дороги перекрыты, а въезд и выезд разрешается в случае "крайней необходимости". Продлится карантин минимум до 3 апреля.

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