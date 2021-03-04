У Британії почали антимонопольне розслідування відносно Apple

У Великобританії фахівці Управління з конкуренції і ринків (CMA) проведуть антимонопольне розслідування відносно американської корпорації Apple. Причиною цього стали заяви розробників про те, що умови магазину додатків Apple є несправедливими.

Невдоволення розробників пов'язані з тим, що вони повинні платити компанії комісію 30% за розповсюдження їх програм через App Store. При цьому взаємодіяти з клієнтами поза фірмового магазину їм заборонено.

Зазначається, що оплата всіх додаткових опцій, які клієнт захоче придбати, також повинна проходити через App Store.

"Під час розслідування CMA буде вивчено, займає Apple домінантне положення у зв'язку з розповсюдженням програм на пристроях фірми у Великобританії", - йдеться в повідомленні.