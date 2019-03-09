У Франції на акції "Жовтих жилетів" заарештували 13 протестувальників

Відбулося декілька сутичок з правоохоронцями

В Париже на акции движения "Желтые жилеты", которые сегодня, 9 марта, вышли на новую акцию протестов сотрудниками полиции было арестовано 13 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что протестующие бросали в полицию бутылки, на что в ответ правоохранители применили слезоточивый газ. Это привело к столкновениям между сторонами и к новым задержаниям.

После этого протестующие направились в сторону Елисейских полей, где начались новые столкновения и правоохранителям пришлось задействовать водометы.

За данными Министерства внутренних дел Франции, в столичных протестах принимает участие около 7 тыс. демонстрантов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 2 марта во Франции возобновились антиправительственные акции протеста, организованные движением "желтых жилетов". Протестующие хотели показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной только для богатых.

Во время протеста в Париже на прошлых выходных правоохранители задержали по меньшей мере 33 участника протестного движения "желтых жилетов". Всего в акциях протеста по всей Франции приняли участие около 39,3 тысяч человек.