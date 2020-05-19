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Партія Макрона втратила більшість у Національній асамблеї

Новини » В світі     19.05.2020 - 15:43
Партія Макрона втратила більшість у Національній асамблеї
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

Семеро її депутатів приєднатися до нової депутатської групи

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, Республіка" втратила абсолютну більшість у Національній асамблеї після відділення групи депутатів.

Про це повідомляє BFM TV.

Так, 7 її членів приєдналися до нової депутатської групи "Екологія, демократія, солідарність", створену 17 депутатами. Учасники оголосили себе незалежними, "ні в більшості, ні в опозиції".

Зазначається, що пріоритетом у своїй роботі вони називають трансформації в соціальній сфері та охороні навколишнього середовища: "реагувати на нагальні ситуації в екології, модернізувати демократію, зменшити соціальну і територіальну нерівність".

Внаслідок входження 7 своїх депутатів до нової групи, президентська сила втратила абсолютну більшість - у неї залишилося 288 місць, замість необхідних 289. Водночас вона може розраховувати на своїх союзників з MoDem і Agir.

Крім того, партія знову отримає абсолютну більшість, якщо до неї приєднається наступник депутата Олів'є Гаярда, який покинув мандат, щоб зайняти пост мера.

Нагадаємо, раніше Макрон розкритикував країни ЄС за повне закриття кордонів в умовах пандемії COVID-19. На його думку, це псує репутацію ЄС.

Також РБК-Україна писало, що Німеччина і Франція пропонують створити фонд відновлення економіки ЄС.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ФранціяполитикаЕммануель Макрон
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