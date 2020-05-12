У Франції 1,5 млн учнів повертаються на навчання після 2-місячного карантину

У вівторок, 12 травня, у Франції 1,5 млн учнів молодших класів повертаються на навчання після 2-місячного карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зокрема, дітям розповідали пор необхідність миття рук, не доторкатися лиця та триматися подалі один від одного.

Нагадаємо, 11 травня у Франції почався вихід з жорсткого карантину. На роботу вийшли викладачі, щоб підготуватися до появи учнів на наступний день. У класах повинні перебувати не більше 10 дітей одночасно. Деякі школи можуть частково продовжити дистанційне навчання, але це за бажанням.

Крім цього, в країні буде дозволено їздити на авто і гуляти без спеціального дозволу. Також відкриються магазини, а громадський транспорт буде їздити більш інтенсивно.

Зазначимо, з

Україні перший етап пом'якшення карантину стартував також 11 травня. Зняття обмежень відбуватиметься у кількох сферах бізнесу та суспільного життя.