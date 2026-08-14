На Франковщине пьяный офицер ТЦК "отправил" солдата на операционный стол

Детали инцидента

Событие произошло в одном из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области. По данным следствия, старший лейтенант приехал на службу ночью в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который находился в суточном наряде.

Офицер унижал подчиненного, демонстрировал превосходство и применил к нему физическую силу.

Утром 13 августа 45-летний пострадавший доставлен в больницу во Львов. У него диагностировали закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения, из-за чего мужчину направили на оперативное вмешательство.

Пребывание офицера в состоянии опьянения подтвердило признание - прибор зафиксировал 0,69 промилле алкоголя. Свидетели также подтвердили этот факт.

Фото: на Франковщине пьяный офицер ТЦК избил подчиненного (dbr.gov.ua)

Что угрожает задержанному

Правоохранители допросили свидетелей и потерпевшего, провели следственные эксперименты и изъяли военные и медицинские документы.

Задержанному офицеру объявили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

ГБР подало ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.