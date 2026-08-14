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На Франковщине пьяный офицер ТЦК "отправил" солдата на операционный стол

17:10 14.08.2026 Пт
2 мин
Ночной инцидент в военкомате закончился госпитализацией
aimg Сергей Козачук
Фото: на Франковщине пьяный офицер ТЦК избил подчиненного (Getty Images)

ГБР задержало чиновника районного ТЦК в Ивано-Франковской области, который в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил подчиненного. В результате нападения пострадавший оказался в больнице и нуждается в операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали инцидента

Событие произошло в одном из районных ТЦК и СП Ивано-Франковской области. По данным следствия, старший лейтенант приехал на службу ночью в состоянии алкогольного опьянения и решил "воспитать" солдата, который находился в суточном наряде.

Офицер унижал подчиненного, демонстрировал превосходство и применил к нему физическую силу.

Утром 13 августа 45-летний пострадавший доставлен в больницу во Львов. У него диагностировали закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения, из-за чего мужчину направили на оперативное вмешательство.

Пребывание офицера в состоянии опьянения подтвердило признание - прибор зафиксировал 0,69 промилле алкоголя. Свидетели также подтвердили этот факт.

Фото: на Франковщине пьяный офицер ТЦК избил подчиненного (dbr.gov.ua)

Что угрожает задержанному

Правоохранители допросили свидетелей и потерпевшего, провели следственные эксперименты и изъяли военные и медицинские документы.

Задержанному офицеру объявили о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

ГБР подало ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Громкие скандалы и задержания в ТЦК

Напомним, правоохранители продолжают разоблачать коррупционные и другие правонарушения среди руководства территориальных центров комплектования.

Кроме того, Нацполиция уже сообщила о подозрении почти 80 руководителям ТЦК. Следователи проверяют факты незаконного оформления брони для около 2,5 тысяч военнообязанных, а в рамках расследований было изъято более 83 тысяч постановлений ВЛК.

Также правоохранители задержали главу Николаевского областного ТЦК. Его разоблачили на получении взятки в размере 15 тысяч долларов за помощь в уклонении от мобилизации.

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