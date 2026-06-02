RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Во Франкфурт через Прагу: от границы Украины запускают новый поезд

19:52 02.06.2026 Вт
2 мин
Сколько будут стоить билеты и какие удобства ждут пассажиров?
aimg Мария Науменко
Фото: пассажиры на железнодорожной платформе в Польше (Getty Images)

Уже этим летом пассажиры смогут без пересадок добраться от границы Украины до одного из крупнейших транспортных узлов Германии.

Новое железнодорожное сообщение запускает чешский частный перевозчик Leo Express. Первый рейс отправится 25 июня.

Маршрут будет стартовать в польском Перемышле, который расположен недалеко от украинской границы и является одним из главных транспортных узлов для пассажиров из Украины. Поезд будет проходить через Краков, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт, а конечными остановками станут Франкфурт-на-Майне и аэропорт Франкфурта.

Общая протяженность маршрута превысит 1300 км, что делает его одним из самых длинных прямых железнодорожных сообщений в Европе. Поезд будет курсировать ежедневно в обоих направлениях.

В компании Leo Express отметили, что новый маршрут должен улучшить транспортное сообщение между Западной и Восточной Европой и упростить доступ в Украину через Перемышль.

"Благодаря этому новому маршруту мы также снимаем железный занавес между Западной и Восточной Европой, соединяя важные европейские центры и обеспечивая доступ в Украину", - заявил Питер Келер, генеральный директор Leo Express.

Маршрут в западном направлении, отправляющийся из Перемышля, запланирован на 13:31, а конечная остановка в аэропорту Франкфурта - на следующий день в 07:53.

Обратный рейс в восточном направлении отправится из аэропорта Франкфурта в 08:27, а путешествие в Перемышль завершится в 02:23 следующего дня.

Во время путешествия пассажирам будут доступны Wi-Fi, розетки для зарядки устройств, кондиционирование воздуха и прохладительные напитки. Билеты на отдельных участках маршрута будут стоить от 10 евро.

"Укрзализныця" также готовится к летнему сезону и увеличивает количество мест на популярных направлениях. Для этого компания переводит ряд поездов на ежедневное курсирование, восстанавливает рейс "Сумы - Рахов" и назначает дополнительный поезд "Киев - Черновцы".

В УЗ объяснили, что вагоны перераспределяют в зависимости от пассажирского спроса, чтобы обеспечить больше мест на самых востребованных маршрутах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаПольшаЧехияПоезд