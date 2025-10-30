ua en ru
Порошенко в октябре получил почти 53 млн гривен от правительства Венгрии: декларация

Четверг 30 октября 2025 16:06
Порошенко в октябре получил почти 53 млн гривен от правительства Венгрии: декларация Фото: Петр Порошенко задекларировал средства от правительства Венгрии (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В октябре Петр Порошенко задекларировал более 55 млн грн доходов. Большинство из финансовых поступлений за месяц - от венгерского министерства финансов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на декларацию нардепа на сайте НАПК.

Согласно обнародованным данным, Порошенко задекларировал в октябре более 55 млн грн прибыли.

Около 52,5 миллиона он получил от министерства финансов Венгрии - в качестве возвращения тела и процентов по венгерским государственным облигациям.

Кроме этих средств, еще более 2,4 млн грн лидер "Европейской солидарности" получил от других стран, как проценты и частичное погашение номинала облигаций.

Следует отметить, что Петр Порошенко и раньше декларировал средства от венгерского правительства.

Так, осенью 2023 года нардеп указал в своей декларации 37 млн ​​грн дохода, полученных от министерства финансов Венгрии.

Тогда в информационном пространстве появились предположения о возможной связи получения этих денег с планируемой поездкой нардепа в Будапешт для встречи с премьером Виктором Орбаном, который неоднократно делал антиукраинские заявления и продолжает поддерживать отношения с Кремлем.

В частности, политический эксперт Валентин Гладких в своем Faceboook писал, что Порошенко в Венгрии "намеревался через Орбана передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру". При этом эксперт вспомнил опыт Порошенко в подписании "минских договоренностей".

Со своей стороны в "Европейской солидарности" отвергли связь получения средств Порошенко от Венгрии и поездкой в ​​Будапешт и заявили, что лидер политсилы использует доход от государственных и корпоративных ценных бумаг в Украине и за рубежом для поддержки ВСУ.

Ранее сообщалось, что народный депутат Петр Порошенко за август 2025 года задекларировал почти 1 млрд гривен. Таким образом, только за месяц доход нардепа превысил его годовое состояние за весь довоенный 2021 год в 6 раз.

