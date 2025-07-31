ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Война в Украине Экономика В мире Происшествия
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Из фракции "Слуга народа" вышел депутат из-за законопроекта 12414

Украина, Четверг 31 июля 2025 12:47
UA EN RU
Из фракции "Слуга народа" вышел депутат из-за законопроекта 12414 Фото: Дмитрий Костюк (facebook.com DmytroKostiuk.SlugaNarodu)
Автор: Александр Белоус

Народный депутат Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Таким образом отреагировал на принятие законопроекта №12414 об отмене независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания парламента на канале "Рада" на Youtube.

"Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на голосование на прошлой неделе", - сказал он с трибуны парламента.

Костюк был избран по мажоритарному округу в Житомирской области. До избрания был журналистом.

Депутат рассказал, что был участником Революции достоинства и всегда был за европейский выбор Украины.

"Есть много вопросов к НАБУ и САП, пиара бесконечно, но посадок топ-коррупционеров мало. Но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало одним из главных результатов Революции Достоинства", - сказал он.

Костюк заявил, что был избран только благодаря президенту Владимиру Зеленскому и всегда его поддерживал. Депутат заявил, что фракцию заставляют голосовать за нормы, которые он не поддерживает.

"Если во фракции такие лидеры - это не моя фракция", - сказал он.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла закон об отмене независимости НАБУ и САП. Закон в тот же день подписал президент Владимир Зеленский.

Отмена вызвала протесты в Киеве. Через несколько дней Зеленский подал проект с нормами о независимости антикоррупционных органов. Его будут рассматривать сегодня, 31 июля.

Телеканал "Рада" ведет прямую трансляцию заседания впервые за 3,5 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ Верховная рада Слуга народа
Новости
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции