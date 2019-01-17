Фракція "Опоблоку" покинула зал Ради через закон про перехід церков

Фото: фракція "Опозиційного блоку" в Раді (скріншот)

"Опоблок" планує звернутися в Конституційний суд

Фракція "Опозиційного блоку" покинула сесійну залу через прийняття парламентом законопроекту про перехід парафій в Православну церкву України (УПЦ). Про це політики сказали з трибуни, повідомляє РБК-Україна.

Прямий ефір засідання українського парламенту 17 січня 2019 року Фракція ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ звернеться до Конституційного суду для визнання законопроекту Віктора Єленського №41 28-д неконституційним. Про це заявив народний депутат Олександр Долженков з парламентської трибуни. «Стаття 35 Конституції України гарантує свободу віросповідання, але ці непрофесійні циніки нівелювали поняття законності. Коаліція проявила себе, як у 2014 році, підтримуючи президента в піарі», - зазначив народний депутат. За словами Олександра Долженкова, більшість депутатів не знали, за що голосують. «Автономність релігійної громади - внутрішня справа Церкви. Це цілеспрямована акція проти канонічної Української Православної Церкви. Порушений Регламент, проігноровано заяву нашої фракції. Під час голосування були випадки неперсонального голосування; головуючий не мав права ставити цей законопроект на голосування в цілому в той час, коли наша фракція мала зауваження до нього. Тому ми будемо звертатися до Конституційного суду, щоб визнати проголосований законопроект антиконституційним, оскільки він може спровокувати громадянський конфлікт», - заявив народний депутат. На знак протесту фракція ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ покинула зал засідань парламенту. Опубліковано Фракція політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України Четвер, 17 січня 2019 р.

Крім того, "Опоблок" планує звернутися до Конституційного суду з проханням перевірити процедуру прийняття законопроекту".

"Через те, що законопроект може спровокувати громадянський конфлікт, ми всією фракцією покидаємо зал", - повідомив "опоблоківець" Олександр Долженков.

За словами депутата, більшість його колег навіть не знали, за що голосують.

"Автономність релігійної громади - внутрішня справа Церкви. Це цілеспрямована акція проти канонічної Української православної церкви. Порушений Регламент, проігноровано заяву нашої фракції. Під час голосування були випадки неперсонального голосування; головуючий не мав права ставити цей законопроект на голосування в цілому в той час, коли наша фракція мала зауваження до нього. Тому ми будемо звертатися до Конституційного суду, щоб визнати проголосований законопроект антиконституційним, оскільки він може спровокувати громадянський конфлікт", - заявив народний депутат.

Голова фракції Вадим Новинський підкреслив, що для винесення законопроекту до сесійної зали не було жодних законних підстав та висновків науково-експертного управління. Не збиралась з цього питання і Рада церков України.

"Запропоновані зміни суперечать положенням Конституції України, Європейській Конвенції з прав людини, діючих статутів релігійних громад, створюють перешкоди для релігійної діяльності, розколюють суспільство та призведуть до корупції", - зазначає Новинський.

На його думку, суть законопроекту - узаконити рейдерство храмів і майна канонічної УПЦ і під тиском силовиків і місцевої влади забезпечити масовий перехід парафій в нову ПЦУ.

Новинський також закликав правоохоронні органи та представників органів місцевого самоврядування не виконувати злочинні накази, не втручатися в діяльність релігійних організацій і не закривати очі на порушення закону.

"Ми будемо всіма законними способами захищати права і свободи громадян України. "Опозиційний блок" наполягає на дотриманні Регламенту ВР при розгляді законопроекту, а також на внесенні поправок нашої команди! Закликаю всіх народних депутатів не допомагати Петру Порошенко в його передвиборній кампанії, не підтримувати цей законопроект! Наслідки будуть критичними для суспільства і призведуть до збільшення напруги", - заявив депутат.

Також фракція "Опозиційного блоку" звернеться до Конституційного суду для визнання законопроекту Віктора Єленського №41 28-д неконституційним.

"Стаття 35 Конституції України гарантує свободу віросповідання, але ці непрофесійні циніки нівелювали поняття законності. Коаліція проявила себе, як у 2014 році, підтримуючи президента в піарі", - зазначив народний депутат.