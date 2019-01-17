ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Фракція "Опоблоку" покинула зал Ради через закон про перехід церков

Новини » Політика    17.01.2019 - 15:04
Фракція "Опоблоку" покинула зал Ради через закон про перехід церков
Фото: фракція "Опозиційного блоку" в Раді (скріншот)

"Опоблок" планує звернутися в Конституційний суд

Фракція "Опозиційного блоку" покинула сесійну залу через прийняття парламентом законопроекту про перехід парафій в Православну церкву України (УПЦ). Про це політики сказали з трибуни, повідомляє РБК-Україна.

 
Прямий ефір засідання українського парламенту 17 січня 2019 року

Фракція ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ звернеться до Конституційного суду для визнання законопроекту Віктора Єленського №41 28-д неконституційним. Про це заявив народний депутат Олександр Долженков з парламентської трибуни. «Стаття 35 Конституції України гарантує свободу віросповідання, але ці непрофесійні циніки нівелювали поняття законності. Коаліція проявила себе, як у 2014 році, підтримуючи президента в піарі», - зазначив народний депутат. За словами Олександра Долженкова, більшість депутатів не знали, за що голосують. «Автономність релігійної громади - внутрішня справа Церкви. Це цілеспрямована акція проти канонічної Української Православної Церкви. Порушений Регламент, проігноровано заяву нашої фракції. Під час голосування були випадки неперсонального голосування; головуючий не мав права ставити цей законопроект на голосування в цілому в той час, коли наша фракція мала зауваження до нього. Тому ми будемо звертатися до Конституційного суду, щоб визнати проголосований законопроект антиконституційним, оскільки він може спровокувати громадянський конфлікт», - заявив народний депутат. На знак протесту фракція ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ покинула зал засідань парламенту.

Опубліковано Фракція політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді України Четвер, 17 січня 2019 р.

Крім того, "Опоблок" планує звернутися до Конституційного суду з проханням перевірити процедуру прийняття законопроекту".

"Через те, що законопроект може спровокувати громадянський конфлікт, ми всією фракцією покидаємо зал", - повідомив "опоблоківець" Олександр Долженков.

За словами депутата, більшість його колег навіть не знали, за що голосують.

"Автономність релігійної громади - внутрішня справа Церкви. Це цілеспрямована акція проти канонічної Української православної церкви. Порушений Регламент, проігноровано заяву нашої фракції. Під час голосування були випадки неперсонального голосування; головуючий не мав права ставити цей законопроект на голосування в цілому в той час, коли наша фракція мала зауваження до нього. Тому ми будемо звертатися до Конституційного суду, щоб визнати проголосований законопроект антиконституційним, оскільки він може спровокувати громадянський конфлікт", - заявив народний депутат.

Голова фракції Вадим Новинський підкреслив, що для винесення законопроекту до сесійної зали не було жодних законних підстав та висновків науково-експертного управління. Не збиралась з цього питання і Рада церков України.

"Запропоновані зміни суперечать положенням Конституції України, Європейській Конвенції з прав людини, діючих статутів релігійних громад, створюють перешкоди для релігійної діяльності, розколюють суспільство та призведуть до корупції", - зазначає Новинський.

На його думку, суть законопроекту - узаконити рейдерство храмів і майна канонічної УПЦ і під тиском силовиків і місцевої влади забезпечити масовий перехід парафій в нову ПЦУ.

Новинський також закликав правоохоронні органи та представників органів місцевого самоврядування не виконувати злочинні накази, не втручатися в діяльність релігійних організацій і не закривати очі на порушення закону.

"Ми будемо всіма законними способами захищати права і свободи громадян України. "Опозиційний блок" наполягає на дотриманні Регламенту ВР при розгляді законопроекту, а також на внесенні поправок нашої команди! Закликаю всіх народних депутатів не допомагати Петру Порошенко в його передвиборній кампанії, не підтримувати цей законопроект! Наслідки будуть критичними для суспільства і призведуть до збільшення напруги", - заявив депутат.

Також фракція "Опозиційного блоку" звернеться до Конституційного суду для визнання законопроекту Віктора Єленського №41 28-д неконституційним.

"Стаття 35 Конституції України гарантує свободу віросповідання, але ці непрофесійні циніки нівелювали поняття законності. Коаліція проявила себе, як у 2014 році, підтримуючи президента в піарі", - зазначив народний депутат.

Рада прийняла закон про перехід церковних громад до ПЦУ Стало відомо, коли може відбутись інтронізація Епіфанія
Новини України Вадим НовинськийцерковьОппоблокПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся