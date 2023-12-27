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FPV и не только. В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов может произвести Украина

Украина, Среда 27 декабря 2023 17:33
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FPV и не только. В Минстратегпроме рассказали, сколько дронов может произвести Украина Архивное фото: Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Дмитрий Браславский

Украина способна произвести более миллиона FPV-дронов. Также страна будет производить и другие виды беспилотников.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина способна будет произвести 10 тысяч ударных дронов.

Также страна сможет изготовить 1000 дальнобойных беспилотников. Отдельно Камышин подчеркнул, что есть возможности изготовить более миллиона FPV-дронов.

"Сейчас вы будете видеть, как больше FPV будет поражать отдельно человека", - добавил министр.

Боеприпасы для дронов

Также глава Минстратегпрома заявил, что отвечает за то, чтобы эти возможности были готовы. По его словам, на сегодня их достаточно.

"Волонтеры покупают украинское, значит способности есть, поверьте мне, мы готовы, можно купить по разным ценам, разных производителей. Мы можем произвести достаточно", - добавил он.

Производство дронов в Украине.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что в 2024 году в нашей стране планируют сделать миллион дронов.

Позже министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уточнил, что речь идет только о FPV-дронах. По словам чиновника, заводы в Украине готовы производить боеприпасы для миллиона дронов, которые планируют передать украинским защитникам в 2024 году.

Более подробно о том, сможет ли такое количество беспилотников изменить ход войны России против Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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