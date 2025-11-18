FPV-дроны заставляют жителей Гуляйполя покидать город: как происходит эвакуация

В последние недели из Гуляйполя Запорожской области стало выезжать больше людей: интенсивность обстрелов усилилась и в город начали залетать FPV-дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря полиции Запорожской области Анны Ткаченко в эфире Громадського радио.
По словам Ткаченко, россияне с августа приближаются к Гуляйполю, но за последние недели ситуация обострилась еще больше.
Пресс-секретарь полиции сообщила, что эвакуация в области фактически не останавливалась с начала полномасштабной войны и напрямую зависела от интенсивности обстрелов. Впрочем, со временем наступил период, когда люди прекратили выезжать c опасных территорий, в частности, и из Гуляйполя.
Также многие люди пожилого возраста категорически отказывались выезжать.
"Сейчас ситуация в корне изменилась. В августе россияне еще ближе подошли к городу и интенсивность обстрелов усилилась. В город начали залетать FPV-дроны. Их так много, что небо от них красное", - рассказала Анна Ткаченко.
По ее данным, за этот период только сотрудники полиции вывезли из Гуляйполя более 150 человек. Также эвакуацией занимаются волонтеры, а некоторые выезжают на собственных автомобилях.
Анна Ткаченко рассказала, как происходит эвакуация из опасного для жизни города.
"В ней участвуют военные, которые прикрывают небо, подключая РЭБы, чтобы сбивать частоты FPV-дронов. Полицейские и волонтеры применяют автомобили, оснащенные РЭБами. Полицейские имеют специальные приборы - "Чуйки", которые также реагируют на приближение дронов", - сообщила она.
Желающие выехать узнают об определенных точках сбора от сотрудников полиции. Планируется время, маршруты, по которым передвигаются эвакуационные автомобили.
По словам Анны Ткаченко, в городе уже давно нет семей с детьми. Там остаются преимущественно люди пожилого и среднего возраста - всего около 400 жителей.
Пресс-секретарь полиции рассказала, что больше всего жителей Гуляйполя пугают FPV-дроны, которые "буквально охотятся на все живое".
Ранее РБК-Украина писало о принудительной эвакуация семей с детьми из поселка Малокатериновка Запорожского района из-за ухудшения ситуации с безопасностью и активизации боевых действий вблизи населенного пункта. Власти призвали жителей отнестись к решению с пониманием и не медлить с выездом.
Перед тем из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей согласовали обязательную эвакуацию детей вместе с родителями или законными представителями.
По состоянию на 1 ноября, согласно информации Министерства развития общин и территорий Украины, за 5 месяцев с прифронтовых территорий Украины эвакуировали 121,5 тысяч человек, среди них около 14 тысяч детей и почти 4 тысячи людей с ограниченной мобильностью.