FPV-дроны заставляют жителей Гуляйполя покидать город: как происходит эвакуация

По словам Ткаченко, россияне с августа приближаются к Гуляйполю, но за последние недели ситуация обострилась еще больше.

Пресс-секретарь полиции сообщила, что эвакуация в области фактически не останавливалась с начала полномасштабной войны и напрямую зависела от интенсивности обстрелов. Впрочем, со временем наступил период, когда люди прекратили выезжать c опасных территорий, в частности, и из Гуляйполя.

Также многие люди пожилого возраста категорически отказывались выезжать.

"Сейчас ситуация в корне изменилась. В августе россияне еще ближе подошли к городу и интенсивность обстрелов усилилась. В город начали залетать FPV-дроны. Их так много, что небо от них красное", - рассказала Анна Ткаченко.

По ее данным, за этот период только сотрудники полиции вывезли из Гуляйполя более 150 человек. Также эвакуацией занимаются волонтеры, а некоторые выезжают на собственных автомобилях.

Как происходит эвакуация

Анна Ткаченко рассказала, как происходит эвакуация из опасного для жизни города.

"В ней участвуют военные, которые прикрывают небо, подключая РЭБы, чтобы сбивать частоты FPV-дронов. Полицейские и волонтеры применяют автомобили, оснащенные РЭБами. Полицейские имеют специальные приборы - "Чуйки", которые также реагируют на приближение дронов", - сообщила она.

Желающие выехать узнают об определенных точках сбора от сотрудников полиции. Планируется время, маршруты, по которым передвигаются эвакуационные автомобили.

По словам Анны Ткаченко, в городе уже давно нет семей с детьми. Там остаются преимущественно люди пожилого и среднего возраста - всего около 400 жителей.

Пресс-секретарь полиции рассказала, что больше всего жителей Гуляйполя пугают FPV-дроны, которые "буквально охотятся на все живое".