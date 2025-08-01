Фотосессия Залужного для Vogue: это о нас, а не о нем, - волонтер

Бывший заместитель председателя Харьковской ОГА, волонтер Юрий Сапронов прокомментировал публичную реакцию на фотосессию бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для журнала Vogue. По мнению Сапронова, резонанс вокруг публикации вышел за пределы самого снимка и стал отражением общественных ожиданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook

"Скандал вышел далеко за пределы фото в костюме для модного журнала, рассказав не о нем, а о нашем восприятии Залужного, о наших ожиданиях", - отметил Сапронов.

Он добавил, что Залужный не заявлял о политических амбициях, однако многие граждане воспринимают его как потенциального кандидата в президенты.

По мнению Сапронова, общество ожидает от публичных фигур четкости, стабильности и соответствия сложившемуся образу.

"Мы так устали от сюрпризов и реалити-шоу, что нам нужна понятная программа, стабильный и зрелый человек, который не травмирует нашу психику неожиданным амплуа", - считает он.

Волонтер также обратил внимание на отсутствие четко сформированных элит в украинском обществе. По его словам, сейчас этот процесс только начинается.

"Элита - это те, кто знает, как правильно говорить, думать, править и вести себя в публичном пространстве. Но как класса элит у нас пока нет", - сказал Сапронов.

Отдельно он прокомментировал информационную среду, в которой, по его словам, общество часто реагирует на визуальные образы, не вникая в суть.

"Было бы интересно узнать, какой процент тех, кто критиковал генерала за фотосессию, прочитал сам текст интервью. Ведь Залужный там говорит о важных вещах - западной поддержке, вызовах военного времени, отношениях с партнерами", - добавил он.

Сапронов не исключает, что активное обсуждение фото могло быть усилено политическим контекстом и реакцией отдельных представителей власти. В то же время он подчеркнул, что поступков, которые могли бы нанести вред государству, со стороны Залужного не было.

"В колонке Залужного есть слова: "Враг, который не сломал тебя на поле боя, в тот же момент будет ломать тебя в тылу". И мы стали свидетелями того, как это может выглядеть на практике", - подытожил Сапронов.