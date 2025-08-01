Фотосесія Залужного для Vogue: це про нас, а не про нього, - волонтер

Колишній заступник голови Харківської ОДА, волонтер Юрій Сапронов прокоментував публічну реакцію на фотосесію колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного для журналу Vogue. На думку Сапронова, резонанс навколо публікації вийшов за межі самого знімка й став відображенням суспільних очікувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook

"Скандал вийшов далеко за межі фото в костюмі для модного журналу, розповівши не про нього, а про наше сприйняття Залужного, про наші очікування", – зазначив Сапронов.

Він додав, що Залужний не заявляв про політичні амбіції, однак багато громадян сприймають його як потенційного кандидата у президенти.

На думку Сапронова, суспільство очікує від публічних фігур чіткості, стабільності та відповідності сформованому образу.

"Ми так втомилися від сюрпризів і реаліті-шоу, що нам потрібна зрозуміла програма, стабільна та зріла людина, яка не травмує нашу психіку несподіваним амплуа", - вважає він.

Волонтер також звернув увагу на відсутність чітко сформованих еліт в українському суспільстві. За його словами, зараз цей процес лише розпочинається.

"Еліта - це ті, хто знає, як правильно говорити, думати, правити та поводитись у публічному просторі. Але як класу еліт у нас поки що немає", - сказав Сапронов.

Окремо він прокоментував інформаційне середовище, в якому, за його словами, суспільство часто реагує на візуальні образи, не вникаючи в суть.

"Було б цікаво дізнатися, який відсоток тих, хто критикував генерала за фотосесію, прочитав сам текст інтерв’ю. Адже Залужний там говорить про важливі речі - західну підтримку, виклики воєнного часу, відносини з партнерами", – додав він.

Сапронов не виключає, що активне обговорення фото могло бути посилене політичним контекстом і реакцією окремих представників влади. Водночас він наголосив, що вчинків, які могли б завдати шкоди державі, з боку Залужного не було.

"У колонці Залужного є слова: "Ворог, що не зламав тебе на полі бою, тієї ж миті буде ламати тебе в тилу". І ми стали свідками того, як це може виглядати на практиці", – підсумував Сапронов.