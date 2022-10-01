В Одесской области будут судить агента ФСБ под псевдонимом "Профессор"
В Одесской области будут судить агента России под псевдонимом "Профессор". С начала полномасштабного вторжения врага, житель Одессы сливал информацию о наших военных, их позициях и многом другом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, мужчина после 24 февраля 2022 года был завербован представителями ФСБ РФ. От российских кураторов получил псевдоним "Профессор", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что агент ФСБ собирал информацию для врага:
- места расположения блокпостов;
- количество и вооружение наших воинов;
- силы противовоздушной обороны;
- командные пункты;
- правоохранительные органы и спецслужбы;
- промышленные объекты военного назначения в Одесской области;
- места поражения ракетными ударами;
- способы укрепления штаба ОК "Юг", Одесской ОВД, СБУ и ГУНП.
Всю информацию предатель "сливал" в виде текстовых сообщений, координат с фото и видео.
"Кроме того, к сотрудничеству с вражеской спецслужбой мужчина привлек своего знакомого из Ивано-Франковска, который также был сторонником идеи объединения РФ, РБ и Украины в единое государственное образование под председательством РФ. Также обвиняемый вербовал жителей Одесской области для дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором", - добавляет пресс-служба.
Предатель был задержан во время очередного выполнения очередного задания российских кураторов. Во время обыска правоохранители изъяли телефон, используемый агентом ФСБ для передачи информации.
Фото: в Одесской области будут судить агента ФСБ под псевдонимом "Профессор" (t.me/pgo_gov_ru)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала в освобожденном Волчанске Харьковской области коллаборанта, известного в криминальных кругах. Также был разоблачен "расконсервированный" агент России в Хмельницкой области.
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