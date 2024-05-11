Фотографував кораблі. У Греції працівника консульства Туреччини засудили за шпигунство

Апеляційний суд Греції засудив колишнього співробітника турецького консульства до п'яти років ув'язнення за звинуваченням у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Крім того, обвинувальний судовий вирок ухвалили ще одному греку, який працював кухарем на пасажирському судні, що ходило лінією Родос-Кастелорізо. До арешту ці двоє підозрюваних перебували під наглядом протягом кількох місяців. Поліція Греції звинуватила їх у фотографуванні пересувань грецьких збройних сил у Егейському морі.

Повідомляється, що громадянина Греції, який працював у консульстві Туреччини на острові Родос, було заарештовано у 2020 році. Він заперечував будь-які правопорушення, а МЗС Туреччини засудило арешт, заявивши, що він порушує права тодішнього консульського чиновника.

Взаємини Греції та Туреччини

Між Грецією та Туреччиною існують давні суперечки та конфлікти, починаючи від розділеного острова Кіпр і закінчуючи правами на розвідку родовищ нафти та газу в Егейському та Середземному морях.

У грудні минулого року обидві країни погодилися перезавантажити свої відносини, розробивши дорожню карту, покликану відкрити нову еру тісніших зв'язків між ними.

Крім того, протягом останніх років у ЄС спостерігається наплив мігрантів із країн Африки та Азії, які потрапляють до Європи переважно через Туреччину та Грецію. Мігранти переправляються на прикордонні грецькі острови на надувних човнах та інших плавзасобах за бездіяльності турецької берегової служби.

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