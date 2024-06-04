Фотограф из "Азовстали" Орест получил повышение по службе: что известно
Военный и фотограф Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" получил повышение по службе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Ореста в X.
Дмитрий Козацкий опубликовал фотографию с погонами, на которых изображена звезда. Это отметка звания младшего лейтенанта.
"Этот день настал!" - написал военный.
В комментариях он рассказал, что также подписал контракт о службе до конца военного положения. Пользователи, знакомые и побратимы поздравили "Ореста":
- "Дуже тішуся, коли класних офіцерів стає все більше. Вітаю, пане!"
- "Вітаю, пане! То є заслужене визнання вашої служби"
- "Заслужив найвищих звань"
- "Пане молодший лейтенант"
- "Дякую! Змінюйте Збройні Сили"
Дмитрий "Орест" Козацкий получил повышение по службе (фото: x.com/kztsky)
Что известно о Дмитрии Козацком
Парень принимает участие в обороне Украины с 2015 года в городе Мариуполь. А с начала полномасштабной войны вместе с другими побратимами держал оборону на "Азовстале".
Фотографии, которые тогда сделал "Орест", облетели весь мир. После выхода с завода и перед тем как попасть в плен, Дмитрий оставил в социальных сетях свои фото в хорошем качестве, чтобы их могли отправить на разные конкурсы.
Фото, сделанные на "Азовстали" (фото: instagram.com/kztsky)
"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", - написал он.
В результате 2022 года Козацкий вошел в рейтинг Forbes "30 до 30: лицо будущего", фотография "Світло переможе" стала одной из лучших в 2022 году по версии The Guardian. Этот же снимок был выбран в список "100 лучших фотографий 2022 года" по версии журнала Time.
Это фото облетело весь мир (фото: instagram.com/kztsky)
21 сентября 2022 года Дмитрий Козацкий вместе с другими защитниками Мариуполя был освобожден из российского плена. 6 декабря 2022 года он вернулся в ряды ВСУ
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