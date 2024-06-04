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Фотограф из "Азовстали" Орест получил повышение по службе: что известно

Украина, Вторник 04 июня 2024 10:50
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Фотограф из "Азовстали" Орест получил повышение по службе: что известно Дмитрий "Орест" Козацкий получил звание офицера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Военный и фотограф Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" получил повышение по службе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост Ореста в X.

Дмитрий Козацкий опубликовал фотографию с погонами, на которых изображена звезда. Это отметка звания младшего лейтенанта.

"Этот день настал!" - написал военный.

В комментариях он рассказал, что также подписал контракт о службе до конца военного положения. Пользователи, знакомые и побратимы поздравили "Ореста":

  • "Дуже тішуся, коли класних офіцерів стає все більше. Вітаю, пане!"
  • "Вітаю, пане! То є заслужене визнання вашої служби"
  • "Заслужив найвищих звань"
  • "Пане молодший лейтенант"
  • "Дякую! Змінюйте Збройні Сили"

Фотограф из &quot;Азовстали&quot; Орест получил повышение по службе: что известно

Дмитрий "Орест" Козацкий получил повышение по службе (фото: x.com/kztsky)

Что известно о Дмитрии Козацком

Парень принимает участие в обороне Украины с 2015 года в городе Мариуполь. А с начала полномасштабной войны вместе с другими побратимами держал оборону на "Азовстале".

Фотографии, которые тогда сделал "Орест", облетели весь мир. После выхода с завода и перед тем как попасть в плен, Дмитрий оставил в социальных сетях свои фото в хорошем качестве, чтобы их могли отправить на разные конкурсы.

Фотограф из &quot;Азовстали&quot; Орест получил повышение по службе: что известноФотограф из &quot;Азовстали&quot; Орест получил повышение по службе: что известноФотограф из &quot;Азовстали&quot; Орест получил повышение по службе: что известно

Фото, сделанные на "Азовстали" (фото: instagram.com/kztsky)

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", - написал он.

В результате 2022 года Козацкий вошел в рейтинг Forbes "30 до 30: лицо будущего", фотография "Світло переможе" стала одной из лучших в 2022 году по версии The Guardian. Этот же снимок был выбран в список "100 лучших фотографий 2022 года" по версии журнала Time.

Фотограф из &quot;Азовстали&quot; Орест получил повышение по службе: что известно

Это фото облетело весь мир (фото: instagram.com/kztsky)

21 сентября 2022 года Дмитрий Козацкий вместе с другими защитниками Мариуполя был освобожден из российского плена. 6 декабря 2022 года он вернулся в ряды ВСУ

Ранее освобожденная из плена следователь Марьяна Чечелюк показала первую за два года встречу с мамой.

А еще Екатерина "Пташка" Полищук рассказала о буллинге из-за веса в социальных сетях.

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Азовсталь Мариуполь
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