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Форвард "Вегаса" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

Лас-Вегас, Понедельник 15 апреля 2024 10:27
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Форвард "Вегаса" с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Вильям Карлссон (слева) отличился дважды в третьем периоде (hjnews.com)
Автор: Антон Федорцив

Обозреватели Национальной хоккейной лиги выбрали центрального нападающего "Вегас Голден Найтс" Вильяма Карлссона лучшим исполнителем игрового дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный швед приложился к непростой победе над "Колорадо" (4:3 ОТ). Он забросил две шайбы.

За два стартовых периода "Эвеланш" создали солидный гандикап, забросив три шайбы без ответа усилиями Колтона, Макара и Рантанена. Впрочем, в финальной 20-минутке "Голден Найтс" сумели устроить камбэк, который начал Барбашев.

Далее ключевую роль сыграл Карлссон. Сначала скандинав реализовал большинство, бросив под дальнюю штангу из правой зоны. А потом он выскочил на свидание с Георгиевым и перевел матч в овертайм. В дополнительной пятиминутке Гертл вырвал победу для невадцев.

В тройку звезд вечера также попали форвард "Каролины" Сет Джарвис и дебютант "Чикаго" Фрэнк Назар. Первый оформил дубль в противостоянии с "Блэкхокс" (4:2). Второй же в ворота "Харрикейнз" забросил первую шайбу в карьере.

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Вегаса&quot; с дублем возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, накануне защитник "Нэшвилла" Йоси возглавил хит-парад звезд с четырьмя пунктами против "Коламбуса".

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